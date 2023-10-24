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24 октября 2023, новость

Бузова выразила готовность сняться в откровенных сценах

Певица заявила, что роли, которых она раньше боялась, больше не являются для нее пределом
Ольга Бузова | Источник: PersonaStars

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в разговоре с «Пятым каналом» выразила готовность сниматься в эротических сценах.

Исполнительница заявила, что будет готова принять участие в откровенных сценах, если ей будет подходить сценарий. Она добавила, что актер Станислав Бондаренко, который поцеловался с певицей в ее клипе «Позови», лишил «ее кинодевственности».

«Я безумно рада и счастлива, что работа позволила это сделать. Потому что сейчас я понимаю, что те роли, которых я раньше боялась, и те роли, которые раньше меня смущали, не являются пределом моему опыту, таланту в том числе. Все, что я практически 20 лет делаю, готовит меня к какому-то очень большому и важному событию, в том числе в киноиндустрии», — подчеркнула артистка. 

Бузова выразила уверенность в том, что в творчестве не должно быть рамок, приведя в пример фильм «Парфюмер», в котором, по ее мнению, эротические сцены не вызывают отвращения. «Бойтесь, мужчины, меня еще больше. Я умею играть любовь!», — резюмировала исполнительница.

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