Бритни Спирс могла исполнить главную роль в «Дневнике памяти»

Бритни Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что могла сыграть главную роль в мелодраме «Дневник памяти». Издание Daily Mail опубликовало запись с кинопроб, которую создатели скрывали 20 лет.
Кастинг-директор Мэтью Барри признался, что Спирс тогда была практически утверждена, обогнав Джессику Бил, Скарлетт Йоханссон и других актрис. Но когда на пробы пришла Рэйчел МакАдамс, роль отдали ей.
«Это было трудное решение. Бритни ошеломила нас всех. У нас челюсти были на полу. Я был потрясен. Абсолютно потрясен. В тот день она показала себя с лучшей стороны», — рассказал Барри.
К слову, Спирс не расстроилась, что не получила роль, так как вскоре приступила к записи альбома In the Zone.
«Если бы я согласилась, то, вместо того, чтобы работать над пластинкой, я бы день и ночь изображала героиню 1940-х годов», — пишет в своих мемуарах певица.
Фильм «Дневник памяти», снятый по одноименному роману Николаса Спаркса, вышел в 2005 году. В центре сюжета — обаятельный, но бедный парень Ной (Райан Гослинг) и дочь богатых аристократов Элли (Рэйчел МакАдамс), разлученные судьбой и начавшейся Второй мировой войной.
Гослинг и МакАдамс получили премию MTV за лучший поцелуй, а после окончания съемок несколько лет состояли в отношениях.