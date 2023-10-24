Бритни Спирс могла исполнить главную роль в «Дневнике памяти»

Бритни Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что могла сыграть главную роль в мелодраме «Дневник памяти». Издание Daily Mail опубликовало запись с кинопроб, которую создатели скрывали 20 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239746&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кастинг-директор Мэтью Барри признался, что Спирс тогда была практически утверждена, обогнав Джессику Бил, Скарлетт Йоханссон и других актрис. Но когда на пробы пришла Рэйчел МакАдамс, роль отдали ей.

«Это было трудное решение. Бритни ошеломила нас всех. У нас челюсти были на полу. Я был потрясен. Абсолютно потрясен. В тот день она показала себя с лучшей стороны», — рассказал Барри.

К слову, Спирс не расстроилась, что не получила роль, так как вскоре приступила к записи альбома In the Zone.

«Если бы я согласилась, то, вместо того, чтобы работать над пластинкой, я бы день и ночь изображала героиню 1940-х годов», — пишет в своих мемуарах певица.

Фильм «Дневник памяти», снятый по одноименному роману Николаса Спаркса, вышел в 2005 году. В центре сюжета — обаятельный, но бедный парень Ной (Райан Гослинг) и дочь богатых аристократов Элли (Рэйчел МакАдамс), разлученные судьбой и начавшейся Второй мировой войной.