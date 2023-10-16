Павел Прилучный на съемках сериала «Жизнь по вызову» (2 сезон)

Павел Прилучный рассказал об экстремальных съемках в одном из последних проектов. Для одной из сцен 35-летнему актеру пришлось плавать зимой в ледяной воде. Он даже научился погружаться с аквалангом, чтобы эти кадры выглядели еще эффектнее.

«Если честно, было страшно. Я понимал, что вокруг меня есть специально обученные люди, которые спасут. Но в какой-то момент, когда, например, начинает заканчиваться воздух в легких, уровень адреналина зашкаливает», — заявил актер.

К счастью, помощь спасателей не понадобилась. После съемок Прилучный согрелся горячим чаем и отдохнул, однако эта экстремальная смена запомнится ему надолго.