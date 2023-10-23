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23 октября 2023, новость

Звезда «Екатерины» иронично высказалась об «Императрицах» с Пересильд

Актриса напомнила о том, что сама на протяжении нескольких лет играет Екатерину Великую
Марина Александрова на съемках сериала «Екатерина. Фавориты»

На днях Марина Александрова, анонсируя новую часть сериала, в котором она сыграла Екатерину Великую, иронично высказалась о выходе фильма «Императрицы», где Юлия Пересильд перевоплотилась в Елизавету Петровну, дочь Петра I.

«Императриц вокруг развелось, но моя-то уже старушка, а все туда же! Фавориты на уме! Ждете?» — написала Александрова.

Интересно, что публикацию 41-летняя актриса разместила 20 октября — в день, когда состоялась светская премьера картины «Императрицы». А вот новый сезон сериала «Екатерина», в котором Александрова вернулась к роли Екатерины II, получивший подзаголовок «Фавориты», вышел в начале октября на платформе «Смотрим». 

В новом сезоне действия разворачиваются в 1779 году. Екатерину с подачи ее соратницы, княгини Дашковой (Анна Ковальчук), все называют Великой. Несмотря на то, что рядом с императрицей по-прежнему находится ее фаворит, князь Потемкин (Владимир Яглыч), личная жизнь Екатерины полна интриг. Кроме того, снова начинается борьба за власть между императрицей, ее сыном Павлом и внуком Александром.

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