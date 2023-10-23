Звезда «Екатерины» иронично высказалась об «Императрицах» с Пересильд

На днях Марина Александрова, анонсируя новую часть сериала, в котором она сыграла Екатерину Великую, иронично высказалась о выходе фильма «Императрицы», где Юлия Пересильд перевоплотилась в Елизавету Петровну, дочь Петра I.
«Императриц вокруг развелось, но моя-то уже старушка, а все туда же! Фавориты на уме! Ждете?» — написала Александрова.
Интересно, что публикацию 41-летняя актриса разместила 20 октября — в день, когда состоялась светская премьера картины «Императрицы». А вот новый сезон сериала «Екатерина», в котором Александрова вернулась к роли Екатерины II, получивший подзаголовок «Фавориты», вышел в начале октября на платформе «Смотрим».
В новом сезоне действия разворачиваются в 1779 году. Екатерину с подачи ее соратницы, княгини Дашковой (Анна Ковальчук), все называют Великой. Несмотря на то, что рядом с императрицей по-прежнему находится ее фаворит, князь Потемкин (Владимир Яглыч), личная жизнь Екатерины полна интриг. Кроме того, снова начинается борьба за власть между императрицей, ее сыном Павлом и внуком Александром.