Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле

Квентин Тарантино | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Квентин Тарантино совершил визит на военную базу в Израиле, чтобы поддержать боевой дух солдат. Об этом сообщает Israel War Room в cоцсети X (ранее — Twitter).

На снимке создатель «Бешеных псов» стоит рядом с военнослужащими на фоне самолета. Все лица мужчин, кроме самого Тарантино, скрыты.

Издание Daily Mail подчеркивает, что последние два года голливудских режиссер проживает в Тель-Авиве вместе с женой-израильтянкой Даниэллой Пик и двумя детьми. В интервью 2021 года кинематографист называл Тель-Авив уменьшенной версией Лос-Анджелеса, отмечая «великолепные рестораны, классные бары и клубы» города.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на израильской премьере фильма «Бесславные ублюдки».

Недавно сообщалось, что более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля.