«Выдающийся»: Собянин обратился к празднующему день рождения Михалкову

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к празднующему день рождения режиссеру Никите Михалкову с поздравлением. Оно опубликовано на сайте градоначальника mos.ru.

«Выдающийся актер, режиссер и общественный деятель, вы вносите большой вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства. Высокий авторитет, стремление к диалогу и сотрудничеству помогают вам успешно проводить Московский международный кинофестиваль — одно из самых ярких событий культурной жизни России и ее столицы», — написал мэр.