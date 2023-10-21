«Выдающийся»: Собянин обратился к празднующему день рождения Михалкову

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к празднующему день рождения режиссеру Никите Михалкову с поздравлением. Оно опубликовано на сайте градоначальника mos.ru.
«Выдающийся актер, режиссер и общественный деятель, вы вносите большой вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства. Высокий авторитет, стремление к диалогу и сотрудничеству помогают вам успешно проводить Московский международный кинофестиваль — одно из самых ярких событий культурной жизни России и ее столицы», — написал мэр.
Никита Михалков получил известность еще в студенчестве в 1963 году, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Снял фильмы «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и др.
Картина Михалкова «Утомленные солнцем» (1994) получила премию американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм.