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21 октября 2023, новость

«Выдающийся»: Собянин обратился к празднующему день рождения Михалкову

Мэр Москвы поздравил актера и режиссера
Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к празднующему день рождения режиссеру Никите Михалкову с поздравлением. Оно опубликовано на сайте градоначальника mos.ru.

«Выдающийся актер, режиссер и общественный деятель, вы вносите большой вклад в развитие отечественного и мирового киноискусства. Высокий авторитет, стремление к диалогу и сотрудничеству помогают вам успешно проводить Московский международный кинофестиваль — одно из самых ярких событий культурной жизни России и ее столицы», — написал мэр.

Никита Михалков получил известность еще в студенчестве в 1963 году, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Снял фильмы «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и др.

Картина Михалкова «Утомленные солнцем» (1994) получила премию американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

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