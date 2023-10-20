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20 октября 2023, новость

Горбачева рассказала о съемках с возлюбленным Пересильд

Актриса призналась, что поначалу не хотела работать с Михаилом Тройником в комедии «Папаша в бегах»

Ирина Горбачева и Михаил Тройник стали гостями нового сезона шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники». В интервью актеры рассказали о создании комедии «Папаша в бегах». 35-летняя Горбачева призналась, что сначала не хотела принимать участие в проекте, узнав, что в нем также будет Михаил Тройник.

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«Мне сказали, что в этой комедии будет сниматься Миша Тройник. Я, даже не читая сценария, просто говорю: “Нет! Ни за что”», — заявила звезда.

Она отметила, что до этого снималась с 35-летним Тройником в сериале «Чики» и была настолько влюблена в его талант, что побоялась соглашаться сотрудничать с ним вновь. «Настолько мне Миша понравился, с ним играть [понравилось], что я такая: “Ну если я еще раз с ним сыграю, то я захочу во всех фильмах, где Миша, сниматься”», — объяснила Горбачева.

Актриса пошутила, что после этого будет бегать за ним и просить режиссеров снять ее хотя бы в эпизоде тех фильмов, где есть Тройник.

По сюжету комедии «Папаша в бегах», молодые супруги, которых играют Горбачева и Тройник, готовятся к рождению ребенка. Однако Толя, испугавшись ответственности, сбегает на вахту. В поезде он знакомился с беспризорником Колей (Ярослав Могильников) и продолжает дальнейший пусть с ним. В итоге героя объявляют в федеральный розыск и обвиняют в похищении ребенка. С этого начинается путешествие Толи и Коли в город Когалым, которое изменит их жизнь.

В широкий прокат фильм выйдет 16 ноября.

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