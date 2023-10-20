Елена Проклова призналась, что не смотрела многие свои фильмы

«Я до сих пор очень многие свои фильмы даже не видела. С одной стороны, это грустно, потому что ты не видишь свою работу, не можешь скорректировать, сделать выводы какие-то, но с другой стороны — это счастье, что у меня столько работы, что я не успеваю посмотреть что-то. Обычно картины свои смотришь по телевизору, когда их просто повторяют, но у меня чаще всего в это время спектакли и репетиции. Я не видела "Собаку на сене", "Позднюю любовь", недавно только пересмотрела фильм "Мимино". Я особых чувств (при просмотре своих фильмов — ред.) никаких не испытываю. Я смотрю свои предыдущие работы чисто с профессиональной точки зрения: что хорошо сделано, что плохо, что можно поправить, какие выводы сделать, чего не делать больше на экране», — сказала она.