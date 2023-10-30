Никита Кологривый: «Антигерой — самое сексуальное, что может сыграть мужчина»

Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером

Никита, у тебя уже впечатляющая фильмография за плечами, но «По щучьему велению» — твоя первая главная роль в большом кино. Чем привлек тебя этот проект?

Никита Кологривый. Во-первых, главной ролью! Безусловно, мне было приятно, что я ассоциируюсь у творческой группы с таким героем. Емеля — это же целый архетип. Он в голове у нескольких поколений уже присутствует. Это большая ответственность, радости тут мало. Это профессиональный вызов. Во-вторых, это первая сказка в моей карьере. Были «Два холма», но это все-таки сериал, современная фантастика. Для меня сказка — это мудрость. Это фольклор, пословицы, что-то, несущее мораль.

Сейчас вообще тенденция в семейном кино к обращению к фольклору — много проектов про Бабу Ягу, богатырей…

У нас еще советский кинематограф очень качественно относился к интерпретации и иллюстрации сказок. У нас реально классные сказки, они прекрасно сняты. Но теперь мы живем в другом временном контексте. Чуть свободнее молодежь. У нас больше возможностей. Если раньше можно было удивить каким-то техническим открытием, то теперь айфон у каждого второго. Поэтому сейчас нужно на другом языке общаться со зрителем. Нам было важно переосмыслить эту историю. Мы попробовали создать новое, уважая старое.

А в чем ты видишь актуальность вашей интерпретации сказки про Емелю?

Емеля — это такой бунтарь. Это рэпер. Что там сейчас модно? Блогеры? Вот Емеля — это блогер. Он хочет все, но делать не хочет ничего. И поначалу Емеля не знает, чего хочет от жизни, для чего он здесь, чем может быть полезен, какие у него таланты. Но потом он как личность раскрывается, и оказывается, что у него клад полезных качеств. Лентяй он был в своей деревне, а как только вышел за пределы — сразу превратился в героя. Важно, чтобы каждый понял, что не всегда его деревня — это место истины. Не всегда. Ты по дорожке пойдешь и найдешь и Кота Баюна, и Щучку, и Царя, и Кощея… Если хочешь осознать, кто ты есть, — действуй и рассчитывай на свои силы.

В твоем герое много от тебя самого?

Это история про обычного парня. Он хочет посмотреть мир, хочет попасть в столицу, влюбиться. Впервые в своей жизни сталкивается с выбором. Это путь взросления, путь становления. Мне очень понравилось, что мы играли не просто сказку, а драматическую историю в реалиях сказки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456305438&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ты сам из Новосибирска и уже рассказывал, что с большим трудом пробивал себе дорогу. И выражения «как по волшебству», «по мановению волшебной палочки» — кажется, это не про тебя.

Не про меня, да.

Чувствуешь, что эта роль — начало нового этапа в твоей карьере?

Да, но я не знаю, каким он будет. Может быть, и похуже. А может, и лучше. Одно знаю точно — это путь. Никуда от него не денешься. Многие меня узнают только сейчас, а у меня уже было 60 ролей! Я сыграл много эпизодных ролей и знаю, как их играть. Знаю каждый цех, каждую деталь. Важно этот этап с пользой для себя вынести. Как говорил мой мастер Сергей Анатольевич Голомазов — к успеху надо быть готовым.

В тебе есть тяга к соперничеству, желание быть номером один?

Конечно!

А кто сейчас твои главные конкуренты?

Да нету их! Какие конкуренты, вы что, прикалываетесь? (Смеется.)

Мы энергетически разные артисты. Тут, скорее, Женя Ткачук. Но он уже взрослый, он для меня уже из мэтров. Я бы с удовольствием снялся вместе с Борисовым. Тут же дело в чем: занимаешь ли ты место свое по назначению? Не все же должны быть Емелей. Есть ведь разные артисты… Вот смотришь на Тимофея Трибунцева и понимаешь — никто, кроме Трибунцева, так не может! Вот так и должно быть. Должны быть артисты на своих местах.

Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером

У тебя довольно разноплановые роли, при этом было много ярких антигероев — от «Игры на выживание» и «Бендера» до «Вертинского» и «Жизни по вызову». Как думаешь, почему тебе удаются такие отморозки?

Потому что я их очень много встречал в своей жизни. Испытывал от них много боли и дискомфорта, вот и все. И я их хорошо, как сейчас, помню всех.

Ты сейчас сознательно пытаешься от этого образа отходить?

Нет, я ни от чего не отхожу. Скоро выйдет замечательный сериал «Слово пацана», у меня там тоже антигерой. И я считаю, что хороший антигерой — самое крутое, что может быть у актера. Антагонист — самое привлекательное, сексуальное, что может быть сыграно мужчиной. Я сам в детстве ждал отрицательных героев. Именно трикстер — тот персонаж, существо, которое появляется в пространстве и заставляет главного героя действовать.

А ты сам какую роль своей самой яркой считаешь?

Гена из «Черной весны».

Каких вообще персонажей тебе интересно играть, помимо антигероев? Есть ли роль, о которой мечтается?

Я бы хотел сменить направление и сыграть, например, музыканта, ученого или художника. Хочется заняться исследовательской работой. То есть не нутром играть, а пойти по профессиональным качествам, поизучать дело. Мне нравится исследовательская работа, и в продюсировании я бы именно этим занимался.

Никита Кологривый, фото: Маша Ковшова, предоставлено актером

О продюсировании — ты говорил, что хочешь развивать кинематограф в родной Сибири, создать в Новосибирске региональный «киноХогвартс». Расскажи подробнее об этих планах.

В планах построить кинопавильоны на Алтае и в Новосибирске, на территории Академгородка. 6 гектаров будут застраиваться под павильоны, под киностудию. Работа уже ведется, мы ездили разговаривать с руководителем технопарка Академгородка, предлагали внести коррективы в инженерный план строительства… Я хочу написать несколько хороших историй для Новосибирска и поехать снять что-то своими силами. Чтобы по крайней мере заявить о себе.

И как режиссер будешь себя пробовать?

Нет, только как продюсер. Режиссер — это колоссальный труд. Я пока не справлюсь. Пока я только актер и продюсер. Ищу классного режиссера, классных актеров, классного оператора, знакомлю их, и пусть снимают! (Смеется.)

У тебя сейчас столько проектов и идей. На дочь время остается?

Мало, катастрофически мало. Сейчас вот закончим разговор, и поеду сразу с ней гулять. У меня выходных не было уже полтора года, не то, что отпуска. Я понимаю, что и выгорание может наступить. Но благо я на творческом подъеме нахожусь, поэтому сейчас нельзя узду выпускать. Чтобы заявить о себе, кому-то нужна фамилия папы, а кому-то, как мне, нужно прийти и распинать всех проектами, чтобы уже увидели везде! Чтобы уже не смогли не заметить.