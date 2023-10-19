Автор «Гарри Поттера» заявила о готовности отсидеть в тюрьме за нетолерантность

Джоан Роулинг | Источник: Legion-Media.ru

Британская писательница и создательница серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила о том, что с радостью отсидит в тюрьме два года из-за нетолерантности. Об этом сообщает DailyMail.

Так автор отреагировала на то, что лейбористское правительство может признать намеренное обращение к трансгендерам с неправильным местоимением преступлением.

«С радостью отсижу два года, если альтернативой будет принуждение к словам, отрицание реальности и важности секса», — заявила Роулинг.

Помимо этого, писательница отреагировала словом «нет» на вывеску на здании министерства юстиции Великобритании, которая гласила «Повторяйте за нами: транс-женщины — это женщины».

Роулинг призвала всех обвиняющих ее в нетолерантности людей начинать судебные разбирательства, добавив, что этот процесс будет веселее, чем красные дорожки.

Автор отметила, что в тюрьме хотела бы работать в библиотеке или на кухне, а также призналась, что испытывает трудности со стиркой вещей: «У меня есть склонность случайно уменьшать вещи или делать их розовыми. Думаю, это не будет серьезной проблемой, если речь идет в основном о халатах и ​​простынях».