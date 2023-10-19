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19 октября 2023, новость

Панкратов-Черный рассказал, кто заставил его взять двойную фамилию

Актер заявил, что стал Черным из-за Саши «Белого»
Александр Панкратов-Черный | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный рассказал «Газете.Ru», что получил двойную фамилию из-за своего однофамильца Александра Панкратова, племянника кинооператора Эдуарда Тиссэ. По словам артиста, приставку Черный он получил из-за цвета волос.

«Меня заставили в Госкино. Потому что есть Саша Панкратов — однофамилец, племянник кинооператора Тиссэ! И нечего примазываться к знаменитостям! Саша светловолосый — его даже в прессе называют "Белым", а я был брюнетом — Черным! Вот, чтобы не путаться!», — сказал он.

До этого актер в беседе со СМИ говорил, что его настоящая фамилия – Гузев, а Панкратовым он стал, так как взял фамилию первого мужа своей матери, который не был репрессирован. Также он сообщал, что второй Александр Панкратов был рыжим.

Напомним, в конце сентября появились первые кадры со съемок продолжения популярного сериала «По законам военного времени», где Панкратов-Черный исполняет одну из главных ролей вместе с Екатериной Климовой.

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