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25 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры

Актриса воссоединилась с Александром Панкратовым-Черным на площадке нового сезона «По законам военного времени»
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Екатерина Климова приступила к съемкам в седьмом сезоне военной многосерийной драмы «По законам военного времени» режиссера Дмитрия Петруня. Работа сейчас проходит в Черняховске, а продолжится в Калининграде. Действие в новых сериях будет разворачиваться осенью 1944 года в Литве.

По сюжету, майор Елагина (Екатерина Климова) и старшина Федоренко (Александр Панкратов-Черный) находятся на территории освобожденной Литвы и едут в штаб Фронта. По пути на них нападают неизвестные, и героям с трудом удается попасть в ближайшее село, где расположился батальон Красной Армии. Им руководит подполковник Шилов (Дмитрий Лавров), старый друг Елагиной.

Он рассказывает ей, что нападавшие — это партизаны, так называемые «лесные братья», вместе с немецкими и литовскими диверсантами организовавшие на освобожденной территории вражеское подполье. Шилову поручено с ними бороться, и он предлагает Елагиной и Федоренко помочь ему в этом.

Теперь майору и старшине придется расследовать новые сложные дела. Шилов же помогает Елагиной и оберегает ее от всего, что может помешать ее встрече с мужем и их общей Победе над врагом.

Режиссер Дмитрий Петрунь рассказал, что новый сезон — это приквел четвертого сезона. Герои Климовой и Панкратова-Черного перенесутся в прошлое. Также постановщик отметил, что команде удалось подобрать локации, которые точно передают атмосферу Литвы 1944 года.

В сериале также снимаются Павел Харланчук, Кирилл Чернышенко, Арина Постникова, Александр Ревенко и другие. Премьера нового сезона «По законам военного времени» состоится в 2024 году.

Ранее Екатерина Климова поделилась первой фотографией со съемочной площадки продолжения сериала.

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