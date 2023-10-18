Олег Газманов рассказал, сколько зарабатывал на первых концертах

Певец Олег Газманов в беседе с news.ru вспомнил, что за свои первые концерты получал по 60 рублей в месяц.

«Я играл с группой "Атлантик" в Калининграде. Играли в Доме культуры рыбаков на танцах. Я получал хорошие деньги — 60 рублей. Инженер тогда получал 120. Это были хорошие деньги», — рассказал Газманов.

Газманов признался, что владеет двумя квартирами за рубежом: у него есть жилье в Латвии и Италии. Сейчас активы певца заморожены, и за границу его не пускают из-за санкций, однако музыкант не расстраивается, а блокировки называет сопутствующими потерями. Исполнитель заверил, что продолжит работать над новым материалом, так как ограничения только вдохновляют его.