Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости

Ирина Безрукова опубликовала в личном блоге фотографию в купальнике. Кадр был сделан много лет назад, когда актриса училась на первом курсе в Ростовском училище искусств. На снимке будущая звезда кино запечатлена со своей подругой на берегу моря.
«Поселились мы тогда в маленьком щитовом домике. На мне серьги (бижутерия), которые достались от мамы. Купальник сшила сама из недорогой голубой ткани и шляпной резинки. Все было так просто, незатейливо, но есть в этом что-то настоящее, душевное», — отметила Безрукова.
Поклонники актрисы восхитились ее стройной фигурой и отметили, что она по-прежнему хороша и красива. Особое внимание подписчики обратили на купальник звезды.
Напомним, ранее Ирина Безрукова напугала поклонников кадрами со съемок нового фильма.