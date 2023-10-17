Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости

Ирина Безрукова опубликовала в личном блоге фотографию в купальнике. Кадр был сделан много лет назад, когда актриса училась на первом курсе в Ростовском училище искусств. На снимке будущая звезда кино запечатлена со своей подругой на берегу моря.

<div id="vk_post_-48064554_29573"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29573", -48064554, 29573, 'eWF9TJHZnb_VUG8r1fvzdWAF-Qw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Поселились мы тогда в маленьком щитовом домике. На мне серьги (бижутерия), которые достались от мамы. Купальник сшила сама из недорогой голубой ткани и шляпной резинки. Все было так просто, незатейливо, но есть в этом что-то настоящее, душевное», — отметила Безрукова.

Поклонники актрисы восхитились ее стройной фигурой и отметили, что она по-прежнему хороша и красива. Особое внимание подписчики обратили на купальник звезды.