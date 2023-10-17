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17 октября 2023, новость

Безрукова показала фигуру в купальнике на фото времен своей молодости

Актриса показала, какой была во время учебы в театральном институте

Ирина Безрукова опубликовала в личном блоге фотографию в купальнике. Кадр был сделан много лет назад, когда актриса училась на первом курсе в Ростовском училище искусств. На снимке будущая звезда кино запечатлена со своей подругой на берегу моря.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поселились мы тогда в маленьком щитовом домике. На мне серьги (бижутерия), которые достались от мамы. Купальник сшила сама из недорогой голубой ткани и шляпной резинки. Все было так просто, незатейливо, но есть в этом что-то настоящее, душевное», — отметила Безрукова.

Поклонники актрисы восхитились ее стройной фигурой и отметили, что она по-прежнему хороша и красива. Особое внимание подписчики обратили на купальник звезды.

Напомним, ранее Ирина Безрукова напугала поклонников кадрами со съемок нового фильма.

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