Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма

Ирина Безрукова сообщила о съемках в новом проекте и опубликовала первые фото со съемочной площадки. 58-летняя актриса сообщила, что задействована в картине «Свободное падение» режиссера Алексея Свиридова.
«Друзья, знакомьтесь с моей новой героиней. Фильм будет называться “Свободное падение”, под руководством режиссера Алексея Свиридова», — подписала кадры Безрукова.
Также она предложила поклонникам угадать, как зовут ее новую героиню. Некоторые подписчики испугались, увидев актрису сидящей возле девушки, находящейся под капельницей, но успокоились, когда узнали, что это съемки фильма.
Сообщается, что «Свободное падение» — это короткометражный драматический экшен, который в перспективе может вырасти в многосерийный проект.
По сюжету, главный герой фильма пережил в детстве несчастный случай и с тех пор стал бояться воды. Спустя годы он стал талантливым ученым, но теперь из-за детской травмы не может завершить проект в области нейробиологии. Несмотря на это, он бросает вызов самому себе, чтобы продолжить дело своего отца. Ведь на кону — изобретение для спасения людей от смертельных зависимостей.
Дата премьеры «Свободного падения» пока не известна.