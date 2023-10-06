Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма

Также она предложила поклонникам угадать, как зовут ее новую героиню. Некоторые подписчики испугались, увидев актрису сидящей возле девушки, находящейся под капельницей, но успокоились, когда узнали, что это съемки фильма.

По сюжету, главный герой фильма пережил в детстве несчастный случай и с тех пор стал бояться воды. Спустя годы он стал талантливым ученым, но теперь из-за детской травмы не может завершить проект в области нейробиологии. Несмотря на это, он бросает вызов самому себе, чтобы продолжить дело своего отца. Ведь на кону — изобретение для спасения людей от смертельных зависимостей.