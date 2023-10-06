Наверх
6 октября 2023, новость

Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма

Актриса показала снимок с девушкой под капельницей

Ирина Безрукова сообщила о съемках в новом проекте и опубликовала первые фото со съемочной площадки. 58-летняя актриса сообщила, что задействована в картине «Свободное падение» режиссера Алексея Свиридова.

«Друзья, знакомьтесь с моей новой героиней. Фильм будет называться “Свободное падение”, под руководством режиссера Алексея Свиридова», — подписала кадры Безрукова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также она предложила поклонникам угадать, как зовут ее новую героиню. Некоторые подписчики испугались, увидев актрису сидящей возле девушки, находящейся под капельницей, но успокоились, когда узнали, что это съемки фильма.

Сообщается, что «Свободное падение» — это короткометражный драматический экшен, который в перспективе может вырасти в многосерийный проект.

По сюжету, главный герой фильма пережил в детстве несчастный случай и с тех пор стал бояться воды. Спустя годы он стал талантливым ученым, но теперь из-за детской травмы не может завершить проект в области нейробиологии. Несмотря на это, он бросает вызов самому себе, чтобы продолжить дело своего отца. Ведь на кону — изобретение для спасения людей от смертельных зависимостей.

Дата премьеры «Свободного падения» пока не известна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Свободное падение
Ирина Безрукова
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
На любой вкус: 6 осенних киноновинок онлайн
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Полина Гагарина приступила к съемкам в мини-сериале
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Иванова и Ефремов вместе снимаются в новом фильме: первые фото
Борисов играет Пушкина в мюзикле: первые фото в образе
Самбурская показала себя в образе инопланетного существа
Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры
В России появится адаптация триллера «Вышка»
Последняя роль Меньшова: вышел трейлер новой драмы со звездами
Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара
Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»
Новые трейлеры
Крик. Ночь перед Рождеством
Трейлер (англ.)
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер №2
Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя
Трейлер
Пчеловод
Трейлер (англ.)
Вредная привычка
Трейлер
Моя ужасная сестра 2
Трейлер
Убить Риту
Трейлер
Весь невидимый нам свет
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь