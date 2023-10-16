Регина Тодоренко показала фигуру в бикини на отдыхе

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.
33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой. Она надела бикини, которое состояло из черного топа без косточек и трусов с заниженной талией с зеленым принтом. Кроме того, знаменитость распустила волосы, сделав небрежную укладку.
«Love is ["любовь — это"] — это когда с друзьями на край света», — подписала кадры ведущая.
Напомним, ранее Регина Тодоренко иронично ответила на появившиеся в сети слухи о ее разводе с Владом Топаловым.