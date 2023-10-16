Регина Тодоренко показала фигуру в бикини на отдыхе

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях.

<div id="vk_post_-48064554_29565"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29565", -48064554, 29565, 'kZ5RnTHrGhzQ3P2HE9p8A6XFtQg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой. Она надела бикини, которое состояло из черного топа без косточек и трусов с заниженной талией с зеленым принтом. Кроме того, знаменитость распустила волосы, сделав небрежную укладку.

«Love is ["любовь — это"] — это когда с друзьями на край света», — подписала кадры ведущая.