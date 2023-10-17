Наверх
17 октября 2023, новость

Анастасия Задорожная заявила о завершении карьеры

Артистка рассказала, что стала волонтером
Анастасия Задорожная | Источник: Legion-Media.ru

Артистка Анастасия Задорожная сообщила в юбилейном выпуске программы «12 злобных зрителей», что завершила актерскую и музыкальную карьеру.

Задорожная рассказала, что сейчас занимается волонтерством и ведет проект, посвященный животным, на телевидении. Звезда уточнила, что счастлива и любима.

«Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтер», — поделилась певица.

Задорожная начала заниматься музыкой с детства. В 1996 году она стала солисткой детской музыкальной группы «Непоседы». В 2007-м артистка выпустила дебютный альбом «До 17 и старше…».

В 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале «Простые истины». Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда появилась в проекте «Клуб».

В фильмографии Задорожной более 40 работ. Она снялась в таких проектах, как «Королева красоты», «Если бы да кабы», «Холостяки», «Мама, не горюй 2», «Счастливы вместе», «Любовь в большом городе», «Кавказская пленница!», «Что творят мужчины! 2».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Любовь в большом городе
12 злобных зрителей
Брюс Уиллис теряет языковые навыки
Простые истины
Если бы да кабы
87-летний Вуди Аллен назвал одну из причин завершения карьеры
Кавказская пленница!
Холостяки
Счастливы вместе
1 р.
Что творят мужчины! 2
Анастасия Задорожная
Мама, не горюй 2
Королева красоты
Клуб
СМИ заподозрили Кэмерон Диаз в намерении снова завершить карьеру
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Александр Петров заявил, что сделал паузу в кинокарьере
Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake
Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру
Актер Стив Мартин рассказал о последней роли в кино
Адвокат Уиллиса рассказал о его желании работать вопреки болезни
86-летний Вуди Аллен допустил завершение карьеры
58-летний Брэд Питт заявил, что он на «последнем издыхании»
Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
57-летняя Сандра Буллок решила уйти из кино
Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем
Новые трейлеры
Конфетный переулок
Тизер-трейлер (англ.)
Родные люди
Родные люди — Трейлер
Проклятие
Проклятие — Трейлер (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер №2 (англ.)
Новогодний шеф
Трейлер
Лео
Трейлер (англ.)
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь