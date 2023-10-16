Жена поддержала Александра Петрова на премьере его шоу

Александр Петров

В Москве в рамках фестиваля «Каро. АРТ» состоялась премьера киноверсии драматического шоу «Планета Максимус», режиссером, продюсером, автором идеи и сценария которого выступил Александр Петров.

Вместе с ним премьеру посетили актриса Екатерина Чаннова, продюсер Анастасия Сайфулина. Кроме того, Александра Петрова поддержала девушка Виктория, о свадьбе с которой актер сообщил месяц назад. Как ранее уже сообщал Петров, его жена — непубличный человек. Вероятно, именно поэтому пара не стала позировать фотографам. Вместе с супругой актер был замечен в зрительном зале, а после показа они постарались пройти незамеченными.

Новая авторская работа артиста вдохновлена трагической судьбой его друга Макса. В центре сюжета — основанные на реальных событиях отношения Макса и его девушки Кати. Это очень личный разговор со зрителями о настоящем чувстве. Постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку в исполнении группы Ocean Jet.