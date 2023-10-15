Павел Прилучный рассказал, что думает о возможном перезапуске «Закрытой школы»

Павел Прилучный | Источник: PersonaStars

Актер Павел Прилучный, который в свое время исполнил одну из главных ролей в сериале «Закрытая школа», высказался о возможном перезапуске проекта. Об этом пишет Woman.ru.

«Мне кажется, эта история изжила себя, мы все уже повзрослели. И даже если "Закрытая школа" получит продолжение, меня в этом проекте точно не будет», — подчеркнул Прилучный.

Он также рассказал, по какому принципу выбирает проекты, в которых планирует сниматься. По словам артиста, многое зависит от сценария и наличия свободного времени. Прилучный подчеркнул, что с удовольствием берется за проект, если над ним работает профессиональная команда.