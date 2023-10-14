Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355195&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли.

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, в котором сыграл актер Джонни Депп. Премьера картины в США назначена на 15 декабря.