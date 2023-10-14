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14 октября 2023, новость

Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Опубликован второй трейлер фильма о молодости Вилли Вонки
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Вышел второй трейлер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке с актером Тимоти Шаламе в главной роли. 

Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года, в котором сыграл актер Джонни Депп. Премьера картины в США назначена на 15 декабря.

Ранее режиссер фильма «Вилли Вонка» Пол Кинг объяснил, почему выбрал Тимоти Шаламе в качестве исполнителя главной роли. По словам кинематографиста, актер был утвержден на роль без прослушивания.

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