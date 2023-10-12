Боярская рассказала о тесной дружбе с Козловским

Елизавета Боярская и Данила Козловский | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Елизавета Боярская заявила, что любит своего коллегу и бывшего одногруппника Данилу Козловского с первого курса. Этим звезда поделилась с mk.ru.

«Мы вместе становились артистами. Когда скульптор творит, он берет ком глины и отсекает лишнее. Так происходило и с нами. Когда наш курс набрали, мы были горами глины. Мы вместе делали этюды, впервые вышли на сцену, многое пережили, сыграли много спектаклей...» — заявила Боярская.

По словам Боярской, она знает Козловского подобно тому, как скрипач знает свою скрипку. По словам девушки, подобные отношения помогают артистам в работе и позволяют исследовать сложнейшую драматургию.

«В нашем театре много артистов, которые были учениками Льва Додина, и это огромное преимущество, когда работаешь в команде, воспитанной одним мастером, отцом и учителем. У нас всех одна группа крови», — отметила артистка.

Недавно Боярская отказалась отвечать на слухи о беременности. «Будете много знать, скоро состаритесь», — заявила звезда.