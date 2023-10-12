Ляйсан Утяшева показала откровенные фото из ванной

Ляйсан Утяшева поделилась новыми фотографиями, сделанными в ванной. На них 38-летняя телеведущая запечатлена в шубе, которую надела на голое тело.

«А у вас уже включили отопление?» — поиронизировала Утяшева над своим образом.

<div id="vk_post_-48064554_29523"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29523", -48064554, 29523, 'WxZwhFjyzNQMARfGYibsEHDyuX4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники звезды отметили, что на этих кадрах она настолько горяча, что никакого отопления не надо. Один из подписчиков отметил, что Павлу Воле, супругу гимнастки, очень повезло с женой.