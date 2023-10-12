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12 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Ляйсан Утяшева показала откровенные фото из ванной

Телеведущая устроила смелую фотосессию

Ляйсан Утяшева поделилась новыми фотографиями, сделанными в ванной. На них 38-летняя телеведущая запечатлена в шубе, которую надела на голое тело.

«А у вас уже включили отопление?» — поиронизировала Утяшева над своим образом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники звезды отметили, что на этих кадрах она настолько горяча, что никакого отопления не надо. Один из подписчиков отметил, что Павлу Воле, супругу гимнастки, очень повезло с женой.

Напомним, недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля приступили к съемкам в шоу «Выжить в Самарканде», продолжении проекта «Выжить в Дубае». По условиям, в реалити-шоу соревнуются две команды: народная, в которую вошли обычные люди, и звездная, состоящая из известных певцов, актеров, спортсменов, блогеров и телеведущих.

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