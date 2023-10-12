Ляйсан Утяшева показала откровенные фото из ванной

Ляйсан Утяшева поделилась новыми фотографиями, сделанными в ванной. На них 38-летняя телеведущая запечатлена в шубе, которую надела на голое тело.
«А у вас уже включили отопление?» — поиронизировала Утяшева над своим образом.
Поклонники звезды отметили, что на этих кадрах она настолько горяча, что никакого отопления не надо. Один из подписчиков отметил, что Павлу Воле, супругу гимнастки, очень повезло с женой.
Напомним, недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля приступили к съемкам в шоу «Выжить в Самарканде», продолжении проекта «Выжить в Дубае». По условиям, в реалити-шоу соревнуются две команды: народная, в которую вошли обычные люди, и звездная, состоящая из известных певцов, актеров, спортсменов, блогеров и телеведущих.