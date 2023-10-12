Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках

Татьяна Пельтцер и Александра Захарова в фильме «Формула любви»

Александра Захарова посетила творческой вечер в «Москино», посвященный 90-летию ее отца Марка Захарова. Дочь народного артиста СССР вместе с гостями обсуждала съемки фильма «Формула любви», в котором она сыграла дворовую девушку Фимку.

Коллегой актрисы стал Александр Абдулов, с которым они были задействованы в сцене на сеновале. Александра Марковна призналась, что тогда актер очень сильно ее напугал.

«Лежим в сене. Саша мне говорит: “Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают”… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет», — вспомнила 61-летняя актриса.