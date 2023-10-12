Дочь Захарова вспомнила, как Абдулов напугал ее на съемках

Александра Захарова посетила творческой вечер в «Москино», посвященный 90-летию ее отца Марка Захарова. Дочь народного артиста СССР вместе с гостями обсуждала съемки фильма «Формула любви», в котором она сыграла дворовую девушку Фимку.
Коллегой актрисы стал Александр Абдулов, с которым они были задействованы в сцене на сеновале. Александра Марковна призналась, что тогда актер очень сильно ее напугал.
«Лежим в сене. Саша мне говорит: “Ты знаешь, здесь же клещи, жуки разные ползают”… Меня охватил ужас. А Саша напугал меня до смерти и мирно заснул, пока оператор выставлял свет», — вспомнила 61-летняя актриса.
Напомним, музыкальная комедия «Формула любви», созданная по повести «Граф Калиостро», вышла на экраны в 1984 году. В центре картины — граф Калиостро (Нодар Мгалоблишвили), фокусник и авантюрист, пытающийся отыскать ту самую формулу любви, которую он пока не способен вызвать в человеческих сердцах.
В картине снялись также Елена Валюшкина, Александр Михайлов, Елена Аминова, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер и другие.