Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»

Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной в эротической сцене нового сезона сериала «Утреннее шоу». Об этом пишет Daily Mail.

В драме о «внутренней кухне» популярной новостной программы Энистон играет телеведущую по имени Алекс Леви. В новом сезоне она появится в эротической сцене с Джоном Хэммом, который исполнил роль миллиардера Пола Маркса. 54-летняя актриса снимается в «Утреннем шоу» с 2019 года — тогда голливудская звезда получала по $1 млн за каждую серию.

Напомним, в конце сентября Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в кожаном бюстгальтере. Она позировала в коротком белом пиджаке и черных брюках с заниженной талией. Образ актрисы дополнил черный кожаный бюстгальтер и мужской галстук. Звезде сделали небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.