Наверх
12 октября 2023, новость

Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»

Партнером звезды «Друзей» стал Джон Хэмм в роли миллиардера
Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Энистон снялась полностью обнаженной в эротической сцене нового сезона сериала «Утреннее шоу». Об этом пишет Daily Mail.

В драме о «внутренней кухне» популярной новостной программы Энистон играет телеведущую по имени Алекс Леви. В новом сезоне она появится в эротической сцене с Джоном Хэммом, который исполнил роль миллиардера Пола Маркса. 54-летняя актриса снимается в «Утреннем шоу» с 2019 года — тогда голливудская звезда получала по $1 млн за каждую серию.

Напомним, в конце сентября Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в кожаном бюстгальтере. Она позировала в коротком белом пиджаке и черных брюках с заниженной талией. Образ актрисы дополнил черный кожаный бюстгальтер и мужской галстук. Звезде сделали небрежную укладку и легкий макияж с акцентом на глаза.

Энистон считает, что постоянные занятия спортом и гармония с собой позволяют ей хорошо выглядеть. Однако актриса признавалась, что последние 15 лет изматывала свое тело интенсивными тренировками, что приносило ей много новых травм.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Утреннее шоу
Никита Ефремов играет Соловья-Разбойника: первые кадры
Джон Хэмм
Jon Hamm
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
67-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в откровенной фотосессии
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Екатерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике
Глюкоза показала откровенные фото у бассейна
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Новые трейлеры
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Краш-тест
Трейлер
Продавцы боли
Трейлер (англ.)
Легенда о самбо
Трейлер
Корона
Тизер (6 сезон, англ.)
Майор Гром: Игра
Тизер-трейлер
Шошана
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь