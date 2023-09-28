54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала

54-летняя знаменитость снялась в укороченной рубашке, надетой поверх черного нижнего белья, и брюках с заниженной линией талии. Кроме того, на нее надели галстук, а уложенные небрежно волосы распустили. Визажисты при этом предпочли нанести на лицо телезвезды натуральный макияж. На другом фото она позировала в кожаном бра и белой майке без аксессуаров.