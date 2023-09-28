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28 сентября 2023, новость

54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала

Актриса приняла участие в фотосессии для издания CR Fashion Book

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в съемке для модного журнала CR Fashion Book. 

54-летняя знаменитость снялась в укороченной рубашке, надетой поверх черного нижнего белья, и брюках с заниженной линией талии. Кроме того, на нее надели галстук, а уложенные небрежно волосы распустили. Визажисты при этом предпочли нанести на лицо телезвезды натуральный макияж. На другом фото она позировала в кожаном бра и белой майке без аксессуаров.

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Напомним, в марте этого года Дженнифер Энистон представила новый фильм  со своим участием «Убийство в Париже». На премьере, состоявшейся в столице Франции, актриса появилась в длинном нюдовом платье, усыпанном кристаллами, и с меховой накидкой, многим показавшейся прямой отсылкой к легендарному образу Мэрилин Монро, в котором главная блондинка Голливуда появилась в 1962 году на праздновании юбилея президента США Джона Кеннеди. 

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