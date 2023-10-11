Гвинет Пэлтроу нашла необычное применение статуэтке «Оскар»

Гвинет Пэлтроу провела экскурсию по своему дому для видео на онлайн-канале журнала Vogue «73 вопроса». Во время прогулки по прилегающей к дому актрисы в Хэмптонсе территории, журналисты обратили внимание на подпирающую ворота статуэтку премии «Оскар».
«Это мой дверной упор. Работает идеально!» — заявила 51-летняя актриса в ответ на удивление журналистов.
После того, как слова Пэлтроу разлетелись по СМИ, представитель голливудской звезды сообщил изданию Variety, что это была шутка, и на самом деле актриса хранит свою награду в доме в Амагансетте, ссылаясь на ее интервью газете The New York Times.
Пользователи сети в свою очередь сошлись во мнении, что звезда нашла отличное применение для статуэтки.
Напомним, в 1999 году Гвинет Пэлтроу получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за роль Виолы де Лессепс в фильме «Влюбленный Шекспир».