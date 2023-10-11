Наверх
11 октября 2023, новость

Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»

В распоряжении СМИ оказались записи психотерапевта актрисы
Эмбер Херд и Джейсон Момоа | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Эмбер Херд пожаловалась, что ее коллега по фильмам «Аквамен» и «Аквамен 2» актер Джейсон Момоа дразнил ее на съемках. Об этом говорится в записках психотерапевта Херд, попавших в распоряжение издания Variety.

Терапевт Дон Хьюз записывал со слов Херд признания о том, что 44-летний Момоа якобы мечтал уволить актрису. «Джейсон сказал, что хочет, чтобы меня уволили. Одевался как Джонни. Кольца все эти тоже надевал», — говорила она.

Съемки «Аквамена 2» проходили на фоне скандального развода Херд и Деппа, после которого актрису не хотели брать в сиквел супергеройского фильма.

Представитель студии DC, комментируя обвинения, заявил в беседе с изданием, что Момоа всегда вел себя на съемочной площадке профессионально.

Кроме того, в публикации источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Эмбер Херд оставили в роли Меры после заступничества миллиардера Илона Маска, с которым тогда встречалась актриса. Также СМИ сообщали, что Джейсон Момоа помог Херд сохранить роль.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Аквамен и потерянное царство
Джонни Депп
Johnny Depp
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Аквамен
Эмбер Херд
Amber Heard
Звезда «Счастливы вместе» вернулась на сцену после депрессии
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Ходченкова играет 17-летнюю девушку в новом фильме: первые кадры
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ирина Безрукова напугала поклонников фото со съемок фильма
Бондарчуку понадобился нашатырь на съемках «Повелителя ветра»
Безруков в мире советского гламура: кадры со съемок сериала
Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов» Светланы Дружининой
Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Аксенова поддержала Гагарину в первый день съемок продолжения «Бывших»
Бузова и Бондаренко снова снялись вместе в страстной сцене
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры
Джонни Депп начал съемки кино о Модильяни с Аль Пачино
В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения
Сын Домогарова приступил к съемкам сериала: первые фото
Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»
Климова вернулась к съемкам популярного сериала: первые кадры
Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото
Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»
Звезда «Сватов» рассказала о влюбленности в Федора Добронравова
Звезда «Тайн следствия» Ковальчук рассказала о сложностях съемок с дочкой
Самбурская стала замдиректора гипермаркета в новом сериале: первые кадры
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Козловский отсудил у активиста рубль по иску о защите чести
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Поклонники Андрея Малахова стали жертвами мошенников
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
В российском посольстве в Эстонии отреагировали на задержание Панина
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Певица Слава разрыдалась на съемках шоу «Мужское/Женское»
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Новые трейлеры
Теория больших денег
Трейлер
Трудные подростки
Тизер (5 сезон)
Краш-тест
Трейлер
Продавцы боли
Трейлер (англ.)
Легенда о самбо
Трейлер
Корона
Тизер (6 сезон, англ.)
Майор Гром: Игра
Тизер-трейлер
Шошана
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь