Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»

Эмбер Херд и Джейсон Момоа | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Эмбер Херд пожаловалась, что ее коллега по фильмам «Аквамен» и «Аквамен 2» актер Джейсон Момоа дразнил ее на съемках. Об этом говорится в записках психотерапевта Херд, попавших в распоряжение издания Variety.

Терапевт Дон Хьюз записывал со слов Херд признания о том, что 44-летний Момоа якобы мечтал уволить актрису. «Джейсон сказал, что хочет, чтобы меня уволили. Одевался как Джонни. Кольца все эти тоже надевал», — говорила она.

Представитель студии DC, комментируя обвинения, заявил в беседе с изданием, что Момоа всегда вел себя на съемочной площадке профессионально.