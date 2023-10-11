Стас Михайлов поблагодарил Валю Карнавал за фото с дочерью

Кадр из телешоу «Битва поколений» (2 сезон)

Певец Стас Михайлов рассказал в шоу «Битва поколений», что его 11-летняя дочь Маша является фанаткой блогерши Вали Карнавал, вошедшей в состав жюри музыкального состязания.

Михайлов поблагодарил Карнавал за фото с дочерью и за искренность. Блогерша призналась, что ей очень приятно.

Стас Михайлов и его жена Инна воспитывают двоих общих детей — 11 летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии. Исполнитель рассказывал, что принимает активное участие в жизни детей и помогает им финансово.