Стас Михайлов поблагодарил Валю Карнавал за фото с дочерью

Певец Стас Михайлов рассказал в шоу «Битва поколений», что его 11-летняя дочь Маша является фанаткой блогерши Вали Карнавал, вошедшей в состав жюри музыкального состязания.
Михайлов поблагодарил Карнавал за фото с дочерью и за искренность. Блогерша призналась, что ей очень приятно.
Стас Михайлов и его жена Инна воспитывают двоих общих детей — 11 летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии. Исполнитель рассказывал, что принимает активное участие в жизни детей и помогает им финансово.
Напомним, второй сезон шоу «Битва поколений» стартовал на Муз-ТВ в сентябре. В рамках проекта молодые, но уже популярные артисты встречаются с легендами сцены в музыкальных поединках и исполняют как собственные песни, так и хиты друг друга.
В «Битве поколений 2» в числе участников оказались Шура, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Наташа Королева, MIA BOYKA, Юлия Савичева и еще десять известных музыкантов и коллективов. Интересно, что одной из конкурсанток в шоу выступила Лада Дэнс, впервые появившаяся на сцене после серьезной аварии и длительной реабилитации.
В жюри проекта, помимо Карнавал, вошли Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Николай Басков, Алсу, Влад Сташевский и Сергей Жуков.