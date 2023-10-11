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11 октября 2023, новость

Стас Михайлов поблагодарил Валю Карнавал за фото с дочерью

Артисты встретились в шоу «Битва поколений»
Кадр из телешоу «Битва поколений» (2 сезон)

Певец Стас Михайлов рассказал в шоу «Битва поколений», что его 11-летняя дочь Маша является фанаткой блогерши Вали Карнавал, вошедшей в состав жюри музыкального состязания.

Михайлов поблагодарил Карнавал за фото с дочерью и за искренность. Блогерша призналась, что ей очень приятно.

Стас Михайлов и его жена Инна воспитывают двоих общих детей — 11 летнюю Машу и 14-летнюю Иванну. Также у певца есть 22-летний сын Никита от первого брака и 18-летняя дочь Дарья, которая родилась в отношениях артиста с двоюродной сестрой артистки Валерии. Исполнитель рассказывал, что принимает активное участие в жизни детей и помогает им финансово.

Напомним, второй сезон шоу «Битва поколений» стартовал на Муз-ТВ в сентябре. В рамках проекта молодые, но уже популярные артисты встречаются с легендами сцены в музыкальных поединках и исполняют как собственные песни, так и хиты друг друга.

В «Битве поколений 2» в числе участников оказались ШураКлава КокаДмитрий МаликовВладимир ПресняковЛюся ЧеботинаНаташа КоролеваMIA BOYKAЮлия Савичева и еще десять известных музыкантов и коллективов. Интересно, что одной из конкурсанток в шоу выступила Лада Дэнс, впервые появившаяся на сцене после серьезной аварии и длительной реабилитации.

В жюри проекта, помимо Карнавал, вошли Виктор ДробышВаля КарнавалНиколай БасковАлсуВлад Сташевский и Сергей Жуков.

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