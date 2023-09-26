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26 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»

В эфире стартовал второй сезон музыкального проекта, в котором соревнуются молодые артисты и легенды поп-сцены
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На канале Муз-ТВ стартовал второй сезон шоу «Битва поколений». В рамках проекта молодые, но уже популярные артисты встречаются с легендами сцены в музыкальных поединках и исполняют как собственные песни, так и хиты друг друга.

Члены жюри — эксперты из мира шоу-бизнеса, которые также относятся к разным поколениям, — решают, кто из участников актуальнее и профессиональнее смотрится на сцене.

В «Битве поколений 2» в числе участников оказались Шура, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Наташа Королева, MIA BOYKA, Стас Михайлов, Юлия Савичева и еще десять известных музыкантов и коллективов. Интересно, что одной из конкурсанток в шоу выступила Лада Дэнс, впервые появившаяся на сцене после серьезной аварии и длительной реабилитации.

В жюри проекта вошли Виктор Дробыш, Валя Карнавал, Николай Басков, Алсу, Влад Сташевский, а также Сергей Жуков.

Жуков признался в комментарии для Кино Mail.ru, что ему было сложно непредвзято судить исполнителей, которых он знает много лет. Он также поделился, кого в его личном плейлисте больше — «старой гвардии» или новичков сцены: «Я как продюсер, профессионал и меломан постоянно слушаю много новой музыки и новых исполнителей, которые только появились. Не скажу, что смогу отличить, условно, OG Buda от Soda Luv… Шутка, конечно, отличу. Но в целом, появившееся огромное количество молодых рэперов я, конечно, не назову. Мне и не нужно, здесь больше мои дети разбираются».

Лидер «Руки вверх!» подчеркнул, что слушает много разноплановый музыки, от Любови Успенской до The Prodigy и Daft Punk.

Шоу «Битва поколений» будет выходить на Муз-ТВ еженедельно.

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