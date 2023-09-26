Кока, Карнавал, Алсу, Королёва: все звезды на съемках «Битвы поколений»

Жуков признался в комментарии для Кино Mail.ru, что ему было сложно непредвзято судить исполнителей, которых он знает много лет. Он также поделился, кого в его личном плейлисте больше — «старой гвардии» или новичков сцены: «Я как продюсер, профессионал и меломан постоянно слушаю много новой музыки и новых исполнителей, которые только появились. Не скажу, что смогу отличить, условно, OG Buda от Soda Luv… Шутка, конечно, отличу. Но в целом, появившееся огромное количество молодых рэперов я, конечно, не назову. Мне и не нужно, здесь больше мои дети разбираются».