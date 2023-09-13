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13 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Перенесшая аварию Лада Дэнс вышла на сцену в телешоу

Артистка назвала себя «закаленным бойцом»
Лада Дэнс

На телеканале Муз-ТВ к выходу готовится второй сезон шоу «Битва поколений», в котором в музыкальных поединках друг против друга сразятся мэтры музыкальной сцены и фрешмены: MIA BOYKA, Шура, Наташа Королева, Клава Кока, Стас Михайлов, DaBro, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Uma2rman и многие другие.

Известно, что в одном из первых выпусков примет участие звезда 90-х Лада Дэнс, а ее оппонентами станут участники группы Rasa. Какой именно из громких танцевальных хитов коллектива — «Топай нога», «Пчеловод», «Погудим» — перепоет Дэнс, пока не известно, как и то, чье живое выступление окажется мощнее.

Как признается сама артистка, появившаяся на съемках после серьезной аварии и длительной реабилитации после полученных травм, ей непросто далось выступление.

Выступление Лады Дэнс в шоу «Битва поколений»

«В "Битве поколений" на Муз-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закаленный, можно так сказать. <...> Наша профессия такая, мы не можем быть больными. Если уж пришла, то должна улыбаться».

По правилам проекта мэтру и фрешмену предстоит исполнить четыре трека: абсолютный хит, песню о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Оценивать участников будет звездное жюри, три представителя которого – молодые исполнители и популярные блогеры, уже успевшие заявить о себе на всю страну, а три других участника – настоящие легенды российского шоу-бизнеса.

Новый сезон «Битвы поколений» стартует 23 сентября, выпуски будут выходить каждую субботу в 17.00.

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