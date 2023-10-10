Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Музыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием Hello!, что стал более избирательным в выборе проектов для съемок.
Родригез отметил, что из-за этого стал реже появляться в кино. По словам артиста, несмотря на это, он все равно очень часто слышит, что появляется «везде» на экранах.
«Это совсем не так. Что касается последней работы по озвучанию — это оскароносный мультфильм "Энканто". Я подарил свой голос тому самому Бруно, о котором нельзя говорить вслух! А если говорить о кино, думаю, в следующем году я вас точно порадую», — рассказал музыкант.
Родригез начал свою актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Запасной инстинкт». В фильмографии звезды более 20 работ. Он появлялся в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Служебный роман. Наше время», «Мамы 3», «Кощей. Начало», «Бука. Мое любимое чудище».
Родригез получил наибольшую известность после участия в юмористическом шоу Comedy Club. Он работал в передаче с 2005 по 2008 год. С 2009 шоумен стал известен как певец, выпустив такие песни, как «Слушай свое тело», «Увлечение» (дуэт с Ани Лорак), «О Тебе» и многие другие.