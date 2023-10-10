Тимур Родригез объяснил, почему стал реже появляться в кино

Тимур Родригез

Музыкант, комик и актер Тимур Родригез заявил в беседе с изданием Hello!, что стал более избирательным в выборе проектов для съемок.

Родригез отметил, что из-за этого стал реже появляться в кино. По словам артиста, несмотря на это, он все равно очень часто слышит, что появляется «везде» на экранах.

«Это совсем не так. Что касается последней работы по озвучанию — это оскароносный мультфильм "Энканто". Я подарил свой голос тому самому Бруно, о котором нельзя говорить вслух! А если говорить о кино, думаю, в следующем году я вас точно порадую», — рассказал музыкант.