Люся Чеботина назвала шоу «Сердце Клавы» постановочным

Люся Чеботина

Популярная исполнительница Люся Чеботина в беседе с журналистами прокомментировала участие своей коллеги Клавы Коки в реалити-шоу «Сердце Клавы». 26-летняя Чеботина призналась, что не верит в любовь на экране.

«Я не сторонник таких шоу. Вот эти все “Холостяки”, “Сердце...”, “Замуж...”. Мне кажется, что это абсолютный фейк, потому что я не верю в любовь на экране», — заявила Чеботина.

Певица также уверила, что никогда не будет участвовать в подобных проектах. «А играть любовь на камеру — это все не про меня. Я в это все не верю. Мне кажется, что такой любви не бывает. Я считаю, что это все постановка», — заключила исполнительница.

Напомним, Клава Кока принимала участие в шоу «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!». В финале проекта она выбрала блогера и модель Александра Поверина, с которым недавно впервые вышла в свет — пара появилась на концерте «День рождения Муз-ТВ».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239730&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.