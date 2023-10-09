Люся Чеботина назвала шоу «Сердце Клавы» постановочным

Популярная исполнительница Люся Чеботина в беседе с журналистами прокомментировала участие своей коллеги Клавы Коки в реалити-шоу «Сердце Клавы». 26-летняя Чеботина призналась, что не верит в любовь на экране.
«Я не сторонник таких шоу. Вот эти все “Холостяки”, “Сердце...”, “Замуж...”. Мне кажется, что это абсолютный фейк, потому что я не верю в любовь на экране», — заявила Чеботина.
Певица также уверила, что никогда не будет участвовать в подобных проектах. «А играть любовь на камеру — это все не про меня. Я в это все не верю. Мне кажется, что такой любви не бывает. Я считаю, что это все постановка», — заключила исполнительница.
Напомним, Клава Кока принимала участие в шоу «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!». В финале проекта она выбрала блогера и модель Александра Поверина, с которым недавно впервые вышла в свет — пара появилась на концерте «День рождения Муз-ТВ».
Отметим, что Ольга Бузова, также посетившая мероприятие, общаясь с журналистами, призналась, что верит в искренность чувств Клавы Коки и ее нового возлюбленного Александра Поверина. Певица пожелала паре счастья и любви. Напомним, ранее она сама стала героиней романтического реалити-шоу «Замуж за Бузову», однако ее поиски второй половинки на телевидении не увенчались успехом.