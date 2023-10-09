Возлюбленная Харламова показала себя в белом платье с фатой

Екатерина Ковальчук опубликовала видео, на котором она запечатлена в белоснежном платье, напоминающем свадебное. На ролике 30-летняя актриса под романтичную музыку бежит вдоль увитой виноградом арки.

«А это точно было, и было в конце лета, а рассказать пока всего не могу», — подписала ролик звезда сериала «Гусар».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239729&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые поклонники решили, что Ковальчук вышла замуж за своего возлюбленного, резидента Comedy Club Гарика Харламова. Однако большинство сошлись во мнении, что актриса показала видео со съемок.