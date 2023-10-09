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9 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Возлюбленная Харламова показала себя в белом платье с фатой

Подписчики увидели намек на свадьбу актрисы и шоумена

Екатерина Ковальчук опубликовала видео, на котором она запечатлена в белоснежном платье, напоминающем свадебное. На ролике 30-летняя актриса под романтичную музыку бежит вдоль увитой виноградом арки.

«А это точно было, и было в конце лета, а рассказать пока всего не могу», — подписала ролик звезда сериала «Гусар».

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые поклонники решили, что Ковальчук вышла замуж за своего возлюбленного, резидента Comedy Club Гарика Харламова. Однако большинство сошлись во мнении, что актриса показала видео со съемок.

Ранее Гарик Харламов, с которым Ковальчук встречается уже около двух лет, показал видео со съемок продолжения «Гусара». Одной из первых в ролике появилась Ковальчук, которая исполняет в многосерийном фильме главную роль — Кати Журавлевой.

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