Наверх
19 сентября 2023, новостьСъемки

Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала

Юморист сейчас снимается во втором сезоне «Гусара»

Гарик Харламов опубликовал в соцсетях видео со съемочной площадки. 42-летний юморист признался, что снимается в продолжении сериала «Гусар», и показал своих коллег.

Одной из первых в ролике появилась Екатерина Ковальчук, с которой Харламов встречается уже несколько лет. Она играет в многосерийном фильме главную роль — Катю Журавлеву.

«Вот так мы снимаем “Гусара”. Большая семья», — заключил актер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что действие во втором сезоне разворачивается в 1813 году. Поручику Григорию Рыльскому (Гарик Харламов) нужно будет убедить Австрию поддержать Россию в антинаполеоновской коалиции. Ему поручили передать австрийскому императору ценный подарок от русского царя — бриллиант «Слезу Сибири».

Вот только эту ценную вещь похищает британский шпион Монтгомери Рэтфорд, и теперь, чтобы найти бриллиант, Рыльский вынужден попасть в будущее к Журавлевым. Гусару предстоит спасти их семью, которая вот-вот может распасться, и помочь ФСБ поймать международного афериста.

Дата выхода второго сезона пока не называется.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гусар
Екатерина Ковальчук
Katerina Kovalchuk
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Гарик Харламов
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Иван Янковский в образе Раскольникова: первые кадры
Стоянов играет Брежнева в сериале про Олимпиаду-80: первые фото
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Бондарчук играет «стареющего бандита» в сериале: первые кадры
Александр Петров женился
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Капитан Америка тайно женился на актрисе
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
Михалкова, Пегова, Бикович на съемках продолжения «Беспринципных»: первые фото
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Милош Бикович стал блондином для новой роли
Долина, Самбурская и Муцениеце появятся в новом сериале: первые кадры
Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет
Иванова и Ефремов вместе снимаются в новом фильме: первые фото
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Петренко играет советского адмирала в новом сериале: первые кадры
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Кристина Асмус пожаловалась на съемки в грязной реке
На Гарика Харламова подали в суд
Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской
Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
Появились первые подробности о продолжении нашумевшего сериала с Аксеновой
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках
Галустян рассказал, почему не общается с Харламовым
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»
Новые трейлеры
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка
Дублированный трейлер
Рецепт любви
Трейлер (франц., англ.суб.)
Уроки химии
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь