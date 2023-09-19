Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала

Гарик Харламов опубликовал в соцсетях видео со съемочной площадки. 42-летний юморист признался, что снимается в продолжении сериала «Гусар», и показал своих коллег.
Одной из первых в ролике появилась Екатерина Ковальчук, с которой Харламов встречается уже несколько лет. Она играет в многосерийном фильме главную роль — Катю Журавлеву.
«Вот так мы снимаем “Гусара”. Большая семья», — заключил актер.
Известно, что действие во втором сезоне разворачивается в 1813 году. Поручику Григорию Рыльскому (Гарик Харламов) нужно будет убедить Австрию поддержать Россию в антинаполеоновской коалиции. Ему поручили передать австрийскому императору ценный подарок от русского царя — бриллиант «Слезу Сибири».
Вот только эту ценную вещь похищает британский шпион Монтгомери Рэтфорд, и теперь, чтобы найти бриллиант, Рыльский вынужден попасть в будущее к Журавлевым. Гусару предстоит спасти их семью, которая вот-вот может распасться, и помочь ФСБ поймать международного афериста.
Дата выхода второго сезона пока не называется.