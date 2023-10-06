Прилучный с Брутян, Бледанс, Безрукова на премьере фильма

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5 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ комедийной картины «Вася не в себе» режиссера Гарика Петросяна. Одним из первых на красную дорожку вышел исполнитель главной роли Павел Прилучный. Его в этот вечер пришла поддержать супруга, актриса Зепюр Брутян.

Также картину представили актер Владимир Сычев и продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны.

«Большое спасибо Сарику и Гевонду за возможность сыграть эту роль. Не каждый продюсер согласится на такой экспериментальный проект. Он был сложным, но, я думаю, что мы справились! Спасибо всей съемочной группе», — сказал, поднявшись на сцену, 35-летний Прилучный.

В центре сюжета фильма «Вася не в себе» — успешный столичный бизнесмен Василий Кузин. У него есть строительная компания, которая постепенно превращается в империю, красивая и любимая девушка, крутая машина и большая квартира. Но его состоявшуюся жизнь омрачают рабочие, к которым герой плохо относится и постоянно «кидает» их на деньги. Однажды Василий попадает в аварию, а когда приходит в себя, понимает, что превратился в маленького и упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь Кузину предстоит сделать все возможное, чтобы вернуться к прежней жизни и своему телу.

В широкий прокат фильм «Вася не в себе» выйдет 12 октября.