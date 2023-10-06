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6 октября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

Актриса вместе с детьми отдыхает в Турции

Юлия Пересильд вместе с дочками — 14-летней Анной и 10-летней Марией — отправилась на отдых в Анталью. 39-летняя актриса показала поклонникам фото с турецкого побережья. На снимке звезда фильма «Вызов» предстала в слитном бордовом купальнике.

«Выдох», — лаконично подписала фотографию Пересильд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от фигуры актрисы. До этого она показала, как каталась на горках в аквапарке с детьми и плавала в бассейне на фоне пальм.

Ранее Юлия Пересильд вместе со своим возлюбленным Михаилом Тройником восхитила публику поцелуем на сцене — актеры сыграли главные роли в постановке «Последнее лето», премьера которой состоялась на сцене Театра Наций.

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