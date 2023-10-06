Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике

Юлия Пересильд вместе с дочками — 14-летней Анной и 10-летней Марией — отправилась на отдых в Анталью. 39-летняя актриса показала поклонникам фото с турецкого побережья. На снимке звезда фильма «Вызов» предстала в слитном бордовом купальнике.

Поклонники, как всегда, пришли в восторг от фигуры актрисы. До этого она показала, как каталась на горках в аквапарке с детьми и плавала в бассейне на фоне пальм.