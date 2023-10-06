Гузеева о шутках в «Давай поженимся!»: «Я стала больше щадить»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в беседе с РИА «Новости», что сбавила градус острых шуток в новых выпусках программы «Давай поженимся!».
«Безумства и лихости уже нет в моей природе. Мы все теперь более внимательны друг к другу. Я стала больше щадить, больше жалеть», — заявила телеведущая.
Гузеева заявила, что «Давай поженимся!» — это шоу про жизнь. Она отметила, что люди должны жениться и заводить детей, несмотря на тяжелые периоды. По словам артистки, в новых выпусках практически не будет фриков.
«Есть время, когда все можно, а есть — когда надо быть скромнее, когда воспитание и внутреннее мироощущение не допускает разнузданности. Что называется, люди не поймут. Я, например, живу с этой установкой: что скажут люди?» — поделилась телеведущая.
Напомним, ранее Наталья Варлей пожалела о возвращении в эфир шоу «Давай поженимся!» и назвала его «пошлой случкой».
Летом этого года стало известно, что телеведущие приступили к съемкам новых выпусков. А уже 28 августа в эфир вышла первая серия обновленного шоу с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.