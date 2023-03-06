Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу

Роза Сябитова в шоу «Давай поженимся!»

Съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» в ближайшее время не планируются. Об этом заявил сотрудник команды телепроекта в разговоре с «КП».

«Никаких съемок "женилок" (новых выпусков "Давай поженимся!" — прим. ред.) не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет», — рассказал собеседник.

Он добавил, что сейчас неясно, вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе.

В пресс-службе «Первого канала» отказались отвечать на запрос «Ленты.ру» о том, когда «Давай поженимся!» снова покажут в эфире.