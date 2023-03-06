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6 марта 2023, новость

Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу

Ранее Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в программе постом в соцсетях
Роза Сябитова в шоу «Давай поженимся!»

Съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» в ближайшее время не планируются. Об этом заявил сотрудник команды телепроекта в разговоре с «КП».

«Никаких съемок "женилок" (новых выпусков "Давай поженимся!" — прим. ред.) не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет», — рассказал собеседник.

Он добавил, что сейчас неясно, вернется ли программа в эфир в долгосрочной перспективе.

В пресс-службе «Первого канала» отказались отвечать на запрос «Ленты.ру» о том, когда «Давай поженимся!» снова покажут в эфире.

Ранее одна из ведущих «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила внести несколько изменений в телепроект. В частности, она заявила, что хотела бы видеть в качестве ведущей передачи представительницу молодежи, например, певицу Клаву Коку. Спустя некоторое время исполнительница спровоцировала слухи о съемках в программе.

«Давай поженимся!» и несколько других развлекательных передач «Первого канала» перестали выходить с конца февраля 2022 года. На фоне спецоперации на Украине телеканал решил сделать упор на показ общественно-политических программ. В сентябре гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил о постепенном возвращении в сетку вещания развлекательных шоу, однако новые выпуски «Давай поженимся!» так и не вышли. При этом телеканал опроверг слухи о закрытии шоу.

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