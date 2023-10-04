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4 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Якубович с дочерью, Миронова, Милославская на премьере фильма

Российские знаменитости поддержали выход психологического триллера «Осьминог»
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фотографий
18
фотографий

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Осьминог», дебютной работы режиссера Алексея Степанова. Выход нового фильма поддержали исполнили главных ролей: Даниил Воробьев, Мария Миронова, Наталья Рудова и Анфиса Черных.

Также премьеру посетили российские звезды, среди которых были Леонид Якубович с дочерью, Стася Милославская, Матвей Лыков, Виктория Дайнеко, Алена Чехова, Мария Кравченко, Юлия Михалкова и многие другие.

По сюжету, один из лучших семейных психологов страны (Даниил Воробьев) решает провести экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Он будет работать с четырьмя женщинами, у каждой из которых есть свои проблемы. Однако в процессе становится понятно, что больше всего помощь нужна самому психологу.

Интересно, что Воробьев сыграет восемь разных личностей: он перевоплотится во всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают. Прототипом главного героя стал психолог Андрей Курпатов, а одним из референсов был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит».

Дата цифрового релиза картины будет объявлена в ближайшее время.

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