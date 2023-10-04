Якубович с дочерью, Миронова, Милославская на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Осьминог», дебютной работы режиссера Алексея Степанова. Выход нового фильма поддержали исполнили главных ролей: Даниил Воробьев, Мария Миронова, Наталья Рудова и Анфиса Черных.
Также премьеру посетили российские звезды, среди которых были Леонид Якубович с дочерью, Стася Милославская, Матвей Лыков, Виктория Дайнеко, Алена Чехова, Мария Кравченко, Юлия Михалкова и многие другие.
По сюжету, один из лучших семейных психологов страны (Даниил Воробьев) решает провести экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Он будет работать с четырьмя женщинами, у каждой из которых есть свои проблемы. Однако в процессе становится понятно, что больше всего помощь нужна самому психологу.
Интересно, что Воробьев сыграет восемь разных личностей: он перевоплотится во всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают. Прототипом главного героя стал психолог Андрей Курпатов, а одним из референсов был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит».
Дата цифрового релиза картины будет объявлена в ближайшее время.