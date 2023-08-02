Наверх
2 августа 2023, фоторепортажСъемки

Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры

Актриса исполняет одну из главных ролей в триллере «Осьминог»
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

К премьере готовится остросюжетный психологический триллер «Осьминог» — полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова. Главные роли в фильме исполнили Даниил Воробьев, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Наталья Рудова и Анфиса Черных.

По сюжету, один из лучших семейных психологов страны (Воробьев) проводит бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы, участие в котором вызываются принять четыре женщины, каждая — со своей сложной жизненной ситауцией. В процессе работы становится ясно, что больше всех в помощи нуждается сам доктор.

Любопытно, что Даниил Воробьев сыграл не только психолога, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают, — таким образом, он исполнил восемь совершенно разных ролей. При создании образа главного героя создатели ориентировались в том числе на такую фигуру, как знаменитый психолог Андрей Курпатов.

По мнению режиссера, психологи сейчас занимают особое место, становятся авторитетами, так как все больше людей обращаются к ним, чтобы проработать какие-то травмы. «Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде», — отмечает Алексей Степанов.

Фильм «Осьминог» отобран в основную программу XXXI фестиваля российского кино «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа в Выборге. Ранее картина победила в программе Work in progress на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» и получила приз как «Перспективный зрительский фильм».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анфиса Черных
Мария Миронова
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Даниил Воробьев
Алексей Степанов
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
Наталья Рудова
Сабина Ахмедова
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Осьминог
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Прилучный удивил гримом для новой роли
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»
Джонни Депп обратился к российским зрителям
Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»
Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус
Названа дата премьеры новой части «Чужого»
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
В «Ленкоме» прокомментировали уход Марии Мироновой из театра
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Емеля и Кот Баюн: вышел первый трейлер «По щучьему велению»
Про группу «Руки вверх!» снимут художественный фильм
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Про Золушку снимут фильм ужасов
Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус
Опубликован первый тизер нового фильма с ДиКаприо
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»
Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца
Хью Грант сыграл умпа-лумпа в новом фильме о Вилли Вонке
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Тимоти Шаламе попробует себя в качестве певца на съемках
Стало известно о съемках пятой части мультфильма «Шрэк»
92-летний Клинт Иствуд приступил к съемкам своего последнего фильма
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Мария Миронова вступилась за Лию Ахеджакову
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Роберт Дауни-мл. сыграет главную роль в ремейке «Головокружения» Хичкока
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Федор Бондарчук работает над фильмом о рок-певце Игоре Талькове
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Съемки фильма про «Иванушек International» стартуют в 2023 году
25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино
Российский режиссер снимет фильм ужасов в Голливуде
Новые трейлеры
1993
Трейлер
Мой Хатико
Дублированный трейлер
Локи
Трейлер (2 сезон, англ.)
Год рождения
Тизер-трейлер
Жизнь по вызову
Тизер-трейлер (2 сезон)
Холоп 2
Тизер-трейлер
Пила 10
Трейлер (англ.)
Утреннее шоу
Тизер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь