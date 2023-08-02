Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры

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По сюжету, один из лучших семейных психологов страны (Воробьев) проводит бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы, участие в котором вызываются принять четыре женщины, каждая — со своей сложной жизненной ситауцией. В процессе работы становится ясно, что больше всех в помощи нуждается сам доктор.

Любопытно, что Даниил Воробьев сыграл не только психолога, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают, — таким образом, он исполнил восемь совершенно разных ролей. При создании образа главного героя создатели ориентировались в том числе на такую фигуру, как знаменитый психолог Андрей Курпатов.

По мнению режиссера, психологи сейчас занимают особое место, становятся авторитетами, так как все больше людей обращаются к ним, чтобы проработать какие-то травмы. «Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде», — отмечает Алексей Степанов.