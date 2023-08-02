Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры

К премьере готовится остросюжетный психологический триллер «Осьминог» — полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова. Главные роли в фильме исполнили Даниил Воробьев, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Наталья Рудова и Анфиса Черных.
По сюжету, один из лучших семейных психологов страны (Воробьев) проводит бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы, участие в котором вызываются принять четыре женщины, каждая — со своей сложной жизненной ситауцией. В процессе работы становится ясно, что больше всех в помощи нуждается сам доктор.
Любопытно, что Даниил Воробьев сыграл не только психолога, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают, — таким образом, он исполнил восемь совершенно разных ролей. При создании образа главного героя создатели ориентировались в том числе на такую фигуру, как знаменитый психолог Андрей Курпатов.
По мнению режиссера, психологи сейчас занимают особое место, становятся авторитетами, так как все больше людей обращаются к ним, чтобы проработать какие-то травмы. «Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде», — отмечает Алексей Степанов.
Фильм «Осьминог» отобран в основную программу XXXI фестиваля российского кино «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа в Выборге. Ранее картина победила в программе Work in progress на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» и получила приз как «Перспективный зрительский фильм».