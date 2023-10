Киркоров высказался об «украденной» у Лазарева победе на «Евровидении»

Сергей Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016-м и в 2018 году. В первый раз артист занял третье место с песней You are the only one, при этом участник от России стал лидером по результатам голосования телезрителей. Во второй раз Лазарев снова получил бронзу, выступив с песней Scream.