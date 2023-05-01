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1 мая 2023, новость

Билан и Лазарев победили в шоу «Маска»

Победителями вокального шоу впервые в истории стали сразу два участника
Дима Билан и Сергей Лазарев в шоу «Маска»

Победителями шоу «Маска» на НТВ впервые в истории проекта стали два участника — Дима Билан, выступавший в костюме Мамонтенка, и Сергей Лазарев в образе Скорпиона. Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

«Жюри, зрители и телезрители, вы можете мне сделать подарок? Пусть они оба займут первое место!» — сказал Киркоров, которому в этот день исполнилось 56 лет.

Финал четвертого сезона «Маски» прошел 30 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кроме победителей в финал прошли еще два участника — Эльчин Азизов (Мандрил) и Лада Дэнс (Пудель).

Ранее Билан признался в интервью «СтарХит», что нуждается в лечении у остеопата из-за дискомфорта во время ношения тяжелого костюма Мамонтенка. Певец также рассказал, что за время проекта сильно похудел, потому что его костюм был одним из самых теплых и тяжелых. По словам Билана, больше всего во время финала он боялся упасть и «распластаться». При этом артист поблагодарил организаторов проекта за возможность выйти из зоны комфорта.

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