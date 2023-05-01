Билан и Лазарев победили в шоу «Маска»

Победителями шоу « Маска » на НТВ впервые в истории проекта стали два участника — Дима Билан , выступавший в костюме Мамонтенка, и Сергей Лазарев в образе Скорпиона. Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

«Жюри, зрители и телезрители, вы можете мне сделать подарок? Пусть они оба займут первое место!» — сказал Киркоров, которому в этот день исполнилось 56 лет.

Ранее Билан признался в интервью «СтарХит», что нуждается в лечении у остеопата из-за дискомфорта во время ношения тяжелого костюма Мамонтенка. Певец также рассказал, что за время проекта сильно похудел, потому что его костюм был одним из самых теплых и тяжелых. По словам Билана, больше всего во время финала он боялся упасть и «распластаться». При этом артист поблагодарил организаторов проекта за возможность выйти из зоны комфорта.