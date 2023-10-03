Бикович стал блондином ради роли поп-звезды: первые кадры

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Милош Бикович снимается в сериале «Дайте шоу!», в котором он перевоплотился в известного поп-исполнителя. Для этой роли звезде пришлось сменить имидж и перекраситься в блонд. Свой новый образ он показал еще в начале сентября, но тогда раскрывать подробностей не стал.

По словам 35-летнего Биковича, ему нравится работать над этим проектом, потому что он может прикоснуться к шоу-бизнесу, а также указать зрителям на общественно значимые проблемы.

«На этом проекте у меня есть возможность почувствовать себя поп-звездой, поработать с профессионалами в этой сфере и на время стать частью шоу-бизнеса. Непривычно, но мне нравится. Атмосфера на съемках заряжает, работаем продуктивно», — делится впечатлениями Бикович.

По сюжету, известного певца Кирилла Артемьева (в исполнении Милоша Бикович) обвиняют в изнасиловании Веры (эта роль досталась Анастасии Красовской), бывшей девушки Паши (Олег Савостюк), ведущего скандального ток-шоу «Правда». Паша пытается расследовать это дело, и в итоге ему не остается ничего иного, кроме как привести возлюбленную в студию своей программы. Однако в ходе прямого эфира главной целью участников становится отнюдь не поиск правды.

Режиссером проекта выступает Дмитрий Литвиненко («Совершенно летние», «Нина», «Елки Последние»), написавший сценарий в соавторстве с Юлией Савенковой.

Сериал «Дайте шоу!» выйдет в 2024 году на онлайн-платформе «Иви».