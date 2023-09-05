Милош Бикович стал блондином для новой роли

Милош Бикович, фото: соцсети

Милош Бикович опубликовал в соцсетях фото, на которых предстает в новом образе. 35-летний актер перекрасился в платинового блондина.

По словам звезды фильма «Лед», на такие преображения он решился ради новой роли, но не уточнил, в каком проекте сейчас задействован.

«Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Вот делюсь, но пока ничего не могу рассказать», — подписал снимки Бикович.

Ранее создатели комедии «Холоп 2», в которой снимается актер, представили первый тизер.