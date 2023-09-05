Милош Бикович стал блондином для новой роли

Милош Бикович опубликовал в соцсетях фото, на которых предстает в новом образе. 35-летний актер перекрасился в платинового блондина.
По словам звезды фильма «Лед», на такие преображения он решился ради новой роли, но не уточнил, в каком проекте сейчас задействован.
«Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Вот делюсь, но пока ничего не могу рассказать», — подписал снимки Бикович.
Милош Бикович — сербско-российский актер. Он известен зрителям по таким проектам, как «Отель Элеон», «Магомаев», «Отель "Белград"», «The Телки», «Холоп», «Вызов» и другим.