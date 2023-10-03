Ричард Гир пригрозил судом телеведущему, назвавшему его «секс-символом»

Ричард Гир | Источник: Legion-Media.ru

Ричард Гир против того, чтобы его называли секс-символом. О требовании 74-летнего голливудского актера рассказал телеведущий Майкл Аспел. В 1989 году он пригласил Гира в свое шоу «Аспел и компания». Аспел называл своего гостя «секс-символом», из-за чего тот пригрозил ему судом.

«Когда Ричард Гир появился на шоу, я представил его и в конце сказал: “Он сделал это, он сделал то”, — и я использовал фразу “секс-символ”. После интервью нам позвонил его агент и сказал, что, если я не уберу эту штуку с секс-символом, они собираются обсудить это со своим адвокатом», — цитирует телеведущего издание Daily Mail.