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3 октября 2023, новость

Ричард Гир пригрозил судом телеведущему, назвавшему его «секс-символом»

74-летний голливудский актер не согласен носить такой титул
Ричард Гир | Источник: Legion-Media.ru

Ричард Гир против того, чтобы его называли секс-символом. О требовании 74-летнего голливудского актера рассказал телеведущий Майкл Аспел. В 1989 году он пригласил Гира в свое шоу «Аспел и компания». Аспел называл своего гостя «секс-символом», из-за чего тот пригрозил ему судом.

«Когда Ричард Гир появился на шоу, я представил его и в конце сказал: “Он сделал это, он сделал то”, — и я использовал фразу “секс-символ”. После интервью нам позвонил его агент и сказал, что, если я не уберу эту штуку с секс-символом, они собираются обсудить это со своим адвокатом», — цитирует телеведущего издание Daily Mail.

Он объяснил, что в то время Гир уже был сторонником буддизма, и такие статусы противоречили его религиозным убеждениям.

Ричард Гир — известный голливудский актер. Зрители знают его по таким проектам, как «Американский жиголо», «Красотка», «Сбежавшая невеста», «Давайте потанцуем», «Хатико: Самый верный друг» и многим другим.

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