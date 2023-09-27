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27 сентября 2023, новость

Планируется перезапуск культового сериала «Офис»

Большинство актеров оригинального ситкома выразили готовность вернуться в проект
Рэйн Уилсон и Стив Карелл в сериале «Офис» | Источник: Legion-Media.ru

Создатель американской версии ситкома «Офис» Грег Дэниелс признался порталу Puck News, что работает над перезапуском культового шоу.

Другие детали будущего проекта неизвестны. При этом большинство актеров оригинального сериала, в том числе Джон Красински (Джим), Дженна Фишер (Пэм), Крид Брэттон (Крид), Лесли Дэвид Бэйкер (Стэнли), заявляли о готовности вернуться в проект.

«"Офис" был для меня абсолютно всем. Я имею в виду, что это мое начало и мой конец. Почти уверен, что в конце своей карьеры я все еще буду известен благодаря Джиму», — заявлял Красински.

Еще в феврале 2022 года шоураннер Дэниелс намекал на возвращение в шоу, однако официального подтверждения тогда не было.

«Офис» — американский ситком, который рассказывает о жизни клерков и их эксцентричного начальника Майкла Скотта. За все 9 сезонов проект заполучил любовь зрителей и огромную фан-базу. Журнал Time включил сериал в десятку лучших сериалов в 2007 году, а также в «100 лучших телевизионных шоу всех времен».

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