56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала

Рената Литвинова появилась на обложке французского глянцевого журнала L'Officiel. На кадре 56-летняя актриса запечатлена полуобнаженной: она прикрывает грудь руками. Образ дополнили колготки в крупную сетку и туфли на шпильке.

Подписчики актрисы отметили, что фото очень красивое, как и сама она. Многие признались, что впервые за долгое время им захотелось купить журнал.