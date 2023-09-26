56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала

Рената Литвинова появилась на обложке французского глянцевого журнала L'Officiel. На кадре 56-летняя актриса запечатлена полуобнаженной: она прикрывает грудь руками. Образ дополнили колготки в крупную сетку и туфли на шпильке.
«Одна из любимых обложек теперь», — подписала кадр Литвинова.
Подписчики актрисы отметили, что фото очень красивое, как и сама она. Многие признались, что впервые за долгое время им захотелось купить журнал.
Напомним, в прошлом году Рената Литвинова переехала в столицу Франции, где она играет в театре, участвует в модных показах и занимается другими творческими проектами.