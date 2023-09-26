Наверх
26 сентября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

56-летняя Литвинова снялась в откровенной фотосессии для журнала

Актриса и режиссер появилась на обложке нового выпуска французского L'Officiel

Рената Литвинова появилась на обложке французского глянцевого журнала L'Officiel. На кадре 56-летняя актриса запечатлена полуобнаженной: она прикрывает грудь руками. Образ дополнили колготки в крупную сетку и туфли на шпильке.

«Одна из любимых обложек теперь», — подписала кадр Литвинова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики актрисы отметили, что фото очень красивое, как и сама она. Многие признались, что впервые за долгое время им захотелось купить журнал.

Напомним, в прошлом году Рената Литвинова переехала в столицу Франции, где она играет в театре, участвует в модных показах и занимается другими творческими проектами.

Хаматова, Белый, Литвинова: как живут покинувшие Россию артисты?
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Рената Литвинова
50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике
Екатерина Климова восхитила кадрами нежной фотосессии
Муцениеце устроила на балконе страстные танцы в бикини
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике
Иду Галич сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро
Екатерина Волкова показала стройную фигуру у бассейна
Екатерина Шпица показала стройную фигуру в купальнике
Глюкоза показала откровенные фото у бассейна
Звезда «Клона» показала новые дерзкие фото
56-летняя Литвинова опубликовала редкое откровенное фото
56-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике
43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике
55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике
Звезда «Клона» Джованна Антонелли неузнаваема в новой откровенной фотосессии
Муцениеце показала себя в платье из своих фото
Светлана Ходченкова показала себя на отдыхе
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике
Самбурскую сравнили с Меган Фокс из-за смелой фотосессии
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Литвинова призналась, что хочет вернуться в Россию
Литвинова представит свою новую пьесу в Эстонии
Литвинова посетила премьеру спектакля Серебренникова во Франции
Литвинова поддержала Хаматову после поражения на «Золотой маске»
Покинувшая Россию Литвинова рассказала, над чем сейчас работает
Стало известно, кто заменит Литвинову в ее спектакле
Рената Литвинова попросила прощения за сорванные гастроли
Рената Литвинова не выйдет на сцену из-за болезни
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Арзамасова, Литвинова, Добронравов на открытии кинофестиваля
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Новые трейлеры
ФК «Родина»
Тизер
Теория больших денег
Тизер
Цербер
Тизер
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь