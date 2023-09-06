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6 сентября 2023, новостьСъемки

Климова намекнула на съемки продолжения «По законам военного времени»

Актриса может вернуться к роли Светланы Елагиной в седьмом сезоне

Екатерина Климова намекнула, что приступила к съемкам продолжения многосерийной военной драмы «По законам военного времени».

В своем блоге 45-летняя актриса опубликовала кадр с тарелкой, на которой указаны название проекта и имена членов съемочной группы, среди которых значатся и исполнители ключевых мужских ролей в сериале Дмитрий Лавров и Александр Панкратов-Черный

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера шестого сезона популярного сериала состоялась весной этого года на «Первом канале». События в нем разворачивались в 1941—1942 годах. По сюжету, после выполнения боевого задания в Харькове Елагина и Мирский прибывают в Ростов-на-Дону, где им предстоит раскрыть новые преступления и выйти на след диверсантов. О продолжении проекта тогда просили сами зрители.

Подробности нового седьмого сезона пока не сообщаются.

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