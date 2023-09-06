Климова намекнула на съемки продолжения «По законам военного времени»

В своем блоге 45-летняя актриса опубликовала кадр с тарелкой, на которой указаны название проекта и имена членов съемочной группы, среди которых значатся и исполнители ключевых мужских ролей в сериале Дмитрий Лавров и Александр Панкратов-Черный .

Премьера шестого сезона популярного сериала состоялась весной этого года на «Первом канале». События в нем разворачивались в 1941—1942 годах. По сюжету, после выполнения боевого задания в Харькове Елагина и Мирский прибывают в Ростов-на-Дону, где им предстоит раскрыть новые преступления и выйти на след диверсантов. О продолжении проекта тогда просили сами зрители.