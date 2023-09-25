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25 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Куценко появится в новой роли с длинными волосами: первые фото

Актер появится в картине «Говорит Земля!» с Ириной Горбачевой и Антоном Филипенко
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В Москве стартовали съемки фильма «Говорит Земля!». Ироничная комедия, посвященная актуальной теме экологии, как обещают создатели, станет ответом фильму «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс.

Главные роли в картине исполнят Антон Филипенко и Ирина Горбачева. Также одна из важных ролей досталась Гоше Куценко. Кого именно сыграет актер, пока не уточняется, однако на фото с площадки видно, что для этой работы ему пришлось измениться практически до неузнаваемости и обзавестись длинными локонами.

По сюжету, после обвала на шахте, случайно устроенного экоактивисткой Леной (Горбачева), простого шахтера Стаса (Филипенко) засыпает, и он начинает слышать голос Земли. Планета сообщает мужчине о том, что у нее аллергия на человеческую жизнедеятельность и вскоре она «чихнет» в последний раз. Люди должны исправиться и заняться спасением природы, в противном случае всех ждет печальный конец. Теперь на Стасе, никогда не интересовавшемся темой экологии, лежит ответственность за спасение мира. Вот только поначалу ему никто не верит — даже та самая экоактивистка.

В фильме появятся также Степан Девонин, Елена Подкаминская, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков и другие. Режиссером выступит Евгений Корчагин, ранее снявший сериал «Просто Михалыч».

Съемки продлятся до ноября и пройдут в Москве, Ростовской и Свердловской областях.

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