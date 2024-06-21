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Говорит Земля!

Говорит Земля! (2024)

Говорит Земля!
2024комедия

Сюжет фильма «Говорит Земля!»

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После обвала на шахте, случайно устроенного экоактивисткой Леной, простого шахтера Стаса засыпает, и он слышит… голос Земли. Планета сообщает мужчине о том, что у нее аллергия на человеческую жизнедеятельность и вскоре она «чихнет» в последний раз. Люди должны исправиться и заняться спасением природы, в противном случае всех ждет печальный конец. Теперь на Стасе, никогда не интересовавшемся темой экологии, лежит ответственность за спасение мира. Вот только поначалу ему никто не верит — даже та самая экоактивистка.

«Говорит Земля!» — сатирическая комедия с Антоном Филипенко и Ириной Горбачевой в главных ролях.

Режиссер

Евгений Корчагин

В ролях

Ирина Горбачева, Антон Филипенко, Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Саша Спилберг, Никита Дювбанов

Страна

Россия

Премьера

3 октября (РФ)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Говорит Земля!
Кадр из Говорит Земля!
Кадр из Говорит Земля!
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Говорит Земля! (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Говорит Земля!. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Говорит Земля!, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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