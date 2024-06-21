Говорит Земля! (2024)

После обвала на шахте, случайно устроенного экоактивисткой Леной, простого шахтера Стаса засыпает, и он слышит… голос Земли. Планета сообщает мужчине о том, что у нее аллергия на человеческую жизнедеятельность и вскоре она «чихнет» в последний раз. Люди должны исправиться и заняться спасением природы, в противном случае всех ждет печальный конец. Теперь на Стасе, никогда не интересовавшемся темой экологии, лежит ответственность за спасение мира. Вот только поначалу ему никто не верит — даже та самая экоактивистка.

«Говорит Земля!» — сатирическая комедия с Антоном Филипенко и Ириной Горбачевой в главных ролях.